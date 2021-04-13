Барнаул, , 07:04 — REGNUM В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили о том, что параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены.

Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»

«Ситуация будет нормализована в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи», — отмечает СГК.

Тем временем, в ближайшие дни на Алтае ожидается похолодание. Если сейчас температура воздуха прогревается до +8 °C, то уже 14 апреля в регионе будет до — 5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, но теплоподача прекратилась. Мэрия города ввела режим повышенной готовности, а прокуратура Алтайского края начала доследственную проверку. Причины обрушения до сих пор не названы.

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