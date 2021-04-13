Тегеран, , 07:02 — REGNUM 11 апреля иранский чиновник заявил, что объём ненефтяного экспорта в провинции Восточный Азербайджан составил три миллиарда долларов в прошлом иранском году (закончившемся 19 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом на пресс-конференции заявил глава торгово-промышленной палаты провинции Хабиб Аминзаде.

«Восточный Азербайджан сосредоточился на расширении ненефтяного экспорта, причем такой тренд привел к экспорту провинциальной продукции в 97 стран мира в позапрошлом году», — отметил чиновник.

Затем он подчеркнул важность продолжения проведения экономических встреч с Китаем и Россией, а также с соседними странами: Ираком, Азербайджаном, Сирией и Турцией.

Как сообщает новостное агентство IRNA, северо-восточные иранские провинции Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан граничат с Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираком.