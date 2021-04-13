Могадишо, , 02:23 — REGNUM Национальная армия Сомали ликвидировала 25 боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в сомалийском штате Хиршабель, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что операцию проводили подразделения специального назначения в городе Гамболе. В результате стрельбы были ликвидированы 25 террористов, еще несколько боевиков получили ранения. Лагерь бандформирования удалось обнаружить благодаря разведданным. Отмечалось, что исламисты планировали серию терактов в штате Хиршабель.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в сомалийской столице Могадишо произошел теракт — взорвалась мина у дороги. В результате взрыва погибли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Сомали в результате взрыва погибли пять человек