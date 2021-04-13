Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Статуя Христа-Заступника высотой 35 метров будет отрыта в августе 2021 года в бразильском городе Энкантаду (штат Риу-Гранди-ду-Сул), 12 апреля пишет Globo.

Строительство монумента началась еще в 2019 года. Объект превзойдет по высоте всемирно известную 30-метровую статую Христа, расположенную на горе Корковадо в городе Рио-де-Жанейро.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года бразильские специалисты начали работы по реставрации статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро по случаю 90-летия открытия этого монумента.

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