Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена решила пока не менять посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, в Белом доме считают, что Салливан уверенно держит ситуацию в России на контроле и эффективно справляется с «усилением давления» на Москву. При этом Байден пока рассматривает возможность смены послов в ключевых странах, а также изучает вероятные кандидатуры. Источники утверждают, что глава Белого дома пока не принял решение по большинству дипломатов, возглавляющих посольства в различных странах.

Напомним, действующий посол США в России Джон Салливан занял должность главы дипведомства в феврале 2020 года. До этого посольство возглавлял Джон Хантсман — младший.