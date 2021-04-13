Белград, , 01:27 — REGNUM Министерство европейской интеграции Сербии и правительство США 12 апреля подписали соглашение о расширении партнерства. США выделили еще 22 миллиона долларов, чтобы USAID, правительственное агентство США, отвечающее за оказание помощи в целях развития партнёрства, поддержало правительство Сербии при проведении реформ. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Посол США Энтони Годфри присутствовал во время подписания поправок к существующим двусторонним соглашениям о партнерстве, подписанных министром европейской интеграции Ядранкой Йоксимович и исполняющим обязанности директора миссии USAID в Сербии Шенли Пинчотти.

Выделенные средства должны способствовать росту конкурентоспособности экономики Сербии, повышению эффективности системы услуг для граждан, улучшение медиа-среды, чтобы граждане имели доступ к точной информации.

Речь идет также о повышении активности гражданского общества, повышении энергетической безопасности, снижении издержек домохозяйств и о поддержке Сербии в борьбе с коронавирусом путем укрепления системы здравоохранения и сохранения здоровья граждан этой страны.