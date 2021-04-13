Анкара, , 00:44 — REGNUM 12 апреля состоялась церемония подписания соглашений по сотрудничеству между двумя странами с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы правительства ливийского национального единства Абдулхамида Дибейбе. После церемонии подписания Эрдоган выступил с заявлением. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Защита суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии, благосостояние ливийского народа — наша главная цель», — заявил Эрдоган на пресс-конференции.

По его словам, Турция и Египет взаимно подтвердили сотрудничество, солидарность и желание продвигать отношения дальше.

«Отношениям Ливии и Турции более 500 лет. Как два друга, брата и родственника, мы на протяжении веков разделяли общую судьбу. Мы сражались сообща против за наш суверенитет. Благодаря борьбе великого Мустафы Кемаля и героев мы сегодня там, где мы сейчас. Во имя наших предков мы выстраиваем наше будущее», — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать всяческую поддержку правительству национального единства Ливии так же, как и предыдущим законным правительствам.