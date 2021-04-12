Москва, , 23:43 — REGNUM Навигация по Москве-реке частично откроется раньше установленного срока. Об этом сообщается 12 апреля на официальном сайте канала имени Москвы.

Речь идёт об участке Москвы-реки от моста Багратион до Южного речного вокзала. Навигация на нём откроется уже 13 апреля, а не 24 апреля, как предполагалось ранее.

Как сообщается, решение об этом принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учётом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом.