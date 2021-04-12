Москва, 12 апреля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В Вооруженных силах России формируется первое подразделение, вооруженное 20 ударными боевыми роботами, сообщает 12 апреля Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Уточняется, что о создании такого подразделения начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров доложил 9 апреля министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, посетившему «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

Новое подразделение будет укомплектовано пятью робототехническими комплексами «Уран-9» в составе 20 боевых машин.

Это подразделение будет опытным и с его помощью будут отрабатываться формы и методы применения нового вида вооружения в составе групп и подразделений, а также вестись подготовка личного состава, который будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы «Уран-9» в строевых частях.

Справка ИА REGNUM: боевой робот «Уран-9» выпускается 766 УПТК. В зависимости от боевой задачи робот может вооружаться модулем с 30-мм автоматической пушкой или крупнокалиберным пулеметом, пусковой установкой противотанковых управляемых ракет «Атака» или реактивных огнеметов «Шмель».