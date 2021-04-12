Мурманск, 12 апреля, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Юрий Алексеевич Гагарин сначала облетел, а потом и объехал весь земной шар. В 1965 году Герой Советского Союза посетил и Мурманскую область, где служил и откуда ушёл в отряд космонавтов. Мурманский краеведческий музей опубликовал хронику пятидневного визита.

Https://vk.com/@mokm51-s-vizitom-v-murmansk Отзыв Гагарина в Книге почетных посетителей Мурманского краеведческого музея

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«В первый день Гагарин посетил Мурманский обком КПСС, осмотрел Мурманск.

Затем Юрий Алексеевич побывал на атомном ледоколе «Ленин». Капитан Ю.С. Кучиев провёл экскурсию для членов делегации. В рулевой рубке Гагарин постоял за штурвалом атомного корабля. У радистов спросил о качестве оборудования. В кают-компании ледокола состоялась встреча с экипажем корабля. Разговор шёл о море, о космосе, о жизни.

Потом делегация посетила Мурманский краеведческий музей. Экскурсию гостям провела директор музея Елена Сергеевна Павлова.

Https://vk.com/@mokm51-s-vizitom-v-murmansk Отзыв Гагарина в Книге почетных посетителей Мурманского краеведческого музея

Три дня Ю.А. Гагарин был гостем Североморска. Юрий Алексеевич встретился с товарищами по военной службе. Состоялись встречи с военными моряками-подводниками, лётчиками Краснознамённого Северного флота, с детьми североморцев. Это были теплые встречи, в ходе которых герой рассказывал о жизни космонавтов и желал всем новых успехов.

Https://vk.com/@mokm51-s-vizitom-v-murmansk Юрий Гагарин на встрече с североморцами

14 декабря 1965 года была поездка на Мурманский рыбокомбинат. Гости познакомились с работой коптильного цеха, кулинарного участка, жестяно-баночной фабрики, филейного цеха, консервного завода. Клуб рыбокомбината был переполнен. Гагарин рассказал о буднях летчиков-космонавтов, ответил на вопросы рыбообработчиков. Юрий Алексеевич, обращаясь к работникам с трибуны, сказал:

«Быть в Мурманске и не побывать на предприятии, которое даёт очень много рыбной продукции, было бы несправедливо».

Юрий Гагарин с директором первого коптильного завода Мурманского рыбообрабатывающего комбината Л.В. Вагановой

После посещения рыбокомбината гости отправились в торговый порт на транспортный рефрижератор «Алексей Венецианов». И снова беседы с людьми. Внимательно осматривал космонавт штурманское оборудование на судне, задавал вопросы капитану.

Https://vk.com/@mokm51-s-vizitom-v-murmansk Юрий Гагарин среди работников жестяно-баночной фабрики Мурманского рыбообрабатывающего комбината

Затем были встречи со школьниками в ДК им. С.М. Кирова, с городским и областным партийным активом, с пограничниками.

Вечером того же дня в ДК им. С.М. Кирова состоялась встреча с комсомольским активом. После официальной части были танцы, играл оркестр. В тот вечер молодые мурманчанки «закружили» Гагарина в танце.

Утром 15 декабря Юрий Алексеевич вновь пообщался с комсомольцами. В 12 часов дня участники делегации и космонавт Ю.А. Гагарин покинули Мурманскую землю — улетели в Москву».