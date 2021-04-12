Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Усилиями сотен сотрудников МЧС и военных вертолётчиков локализован пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Невском районе Санкт-Петербурга.

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Локализация огня на Октябрьской набережной, д. 50, произошла в 22:22 мск, на одиннадцатом часу после начала пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в настоящее время пожарные работают по повышенному номеру пять: в производственном здании происходит тление в завалах на площади 1000 кв. метров.

К ликвидации пожара привлечено от региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС — 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

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«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве. Ране стало известно о гибели одного пожарного и шести пострадавших сотрудниках МЧС.

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