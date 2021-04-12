Нью-Дели, 12 апреля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Индия стала 60-й в списке стран мира, официально одобривших применение российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 12 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Уточняется, что на сегодняшний день в Индии одобрено три вакцины против коронавируса.

После одобрения препарата Индией российская вакцина может применяться для вакцинирования людей общей численностью 3 млрд человек, что соответствует 40% населения Земли.

«РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. «Спутник V» — одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии», — указано в сообщении РФПИ.

Регистрация российской вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических испытаний в России и позитивных данных дополнительных исследований на территории Индии.

«Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований «Спутник V» и локального производства вакцины… Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата «Спутник V», — заявил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.