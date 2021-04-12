Нарьян-Мар, 12 апреля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 23,7% населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Stasyan117 Архангельская область и Ненецкий автономный округ

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По данным ведомства, первый этап вакцинации прошёл 4 621 житель, 3 041 человек уже завершил вакцинацию. За весь период в регион доставлено 16 158 доз вакцины.

«На прошлой неделе в регион поступило 8 100 доз новой вакцины «ЭпиВакКорона». Сегодня, 12 апреля, мы получили ещё три тысячи доз вакцины «ГамКовидВак». В настоящее время медицинские организации округа распределяют вакцину между собой и сельскими населёнными пунктами. Планируем, что векторовская вакцина (ЭпиВакКорона) будет направлена в село, потому что у неё оптимальный режим хранения, она не требует соблюдения холодовой цепи в отличии от «ГамКовидВак», — сообщила глава окружного Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Елена Левина.

По данным администрации, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 15 жителей НАО.