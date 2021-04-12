Москва, , 21:49 — REGNUM Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран состоится завтра, 13 апреля, сообщили 12 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что в Тегеране Лавров проведёт ряд важных встреч: со своим иранским коллегой Мохаммад-Джавадом Зарифом, с президентом Ирана Хасаном Рухани, со спикером меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом.

Одной из важных тем переговоров станет Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка с Ираном), сотрудничество по противодействию терроризму, ситуация в Афганистане, а также в горячих точках Ближнего Востока — в Сирии, Йемене, в зоне Персидского залива.

«Несмотря на пандемию СОVID-19 и нелегитимные антииранские санкции, с удовлетворением наблюдаем положительные показатели во взаимной торговле», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается также, что Москва и Тегеран будут обсуждать двустороннюю кооперацию «в области транспорта и энергетики, в том числе реализации ключевых совместных проектов на территории» Ирана.

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