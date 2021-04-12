Денвер, США, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, «Колорадо Эвеланш» вернул в свой состав нападающего Карла Седерберга в результате обмена с «Чикаго Блэкхокс» в последний день трансферного окна, информирует пресс-служба «лавин».

Сообщается, что в качестве компенсации за нападающего Карла Седерберга «Чикаго» получил форвардов Джоша Дикинсона и Райдера Ролстона.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35-летний Седерберг записал в свой актив 15 (7+8) очков в 34 матчах. Он защищал цвета «Колорадо» в период с 2015 по 2019 год.

19-летний Райдер Ролстон выступает за университет Нотр Дама в университетской хоккейной лиге NCAA.

Дикинсон принял участие в 7 матчах за фарм-клуб «Эвеланш» в АХЛ и набрал в них 2 (0+2) очка.