Берлин, , 21:15 — REGNUM Вооруженные силы Германии подписали контракт на закупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Спайк», сообщает пресс-служба компании Rheinmetall.

Контракт подписан с совместной немецко-израильской компанией Eurospike, куда входят Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Diehl Defense GmbH и Rheinmetall Electronics GmbH.

Бундесвер должен получить 666 управляемых ракет MELLS и 82 интегрированных прицельно-пусковых устройства.

Общая стоимость этой закупки составляет около 88 млн. евро.

Стоит отметить, что в рамках этого заказа ВС ФРГ получат интегрированные прицельно-пусковые устройства ICLU, позволяющие использовать усовершенствованные версии ракеты — «Спайк LR2».

Заказ оформлен в рамках более крупного контракта военного ведомства Германии и совместного предприятия Eurospike, предусматривающего закупку до 2024 года для бундесвера 11,5 тыс. таких ракет и 214 прицельно-пусковых комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский ПТРК «Спайк», обозначаемый в Германии как MELLS, является на сегодняшний день одним из самых современных и эффективных противотанковых ракетных комплексов.

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