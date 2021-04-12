Вашингтон, 12 апреля, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в ходе своего визита в Вашингтон в понедельник, 12 апреля, провел встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо (в центре)

Стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Ливии, а также кампанию вакцинации от коронавируса, климатические изменения и ряд других тем, рассказал Ди Майо.

Обсуждались и вопросы развития двусторонних отношений, Блинкен отметил, что Ди Майо — первый представитель правительства другой страны, которого он принимает в Вашингтоне.

Помимо встречи с главой Госдепа, Ди Майо также намерен провести переговоры с главой американского национального института инфекционных заболеваний Антонио Фаучи.