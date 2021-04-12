Саранск, 12 апреля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов в День космонавтики поздравил с профессиональным праздником Героя РФ, почетного гражданина Мордовии, уроженца Зубово-Полянского района Владимира Дежурова.

Музей космонавтики

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В ходе телефонного разговора Дежуров поздравил с 60-летним юбилеем первого полёта человека в космос всех жителей Мордовии.

«Дорогие мои земляки! Сегодня мне от всей души хотелось бы вас поздравить с Днем космонавтики, с этим праздничным, светлым, весенним прекрасным днем!» — сказал космонавт. Он пожелал жителям региона здоровья, благополучия и всего самого доброго.

ИА REGNUM напоминает, в 1995 году Владимир Дежуров был командиром космического корабля «Союз ТМ-21» международной русско-американской экспедиции на российскую орбитальную станцию «Мир». Тогда космонавты провели на орбите 79 суток. Дежуров трижды выходил в открытый космос и дважды проводил работы в разгерметизированном отсеке. Это был его первый полёт. Во время второго полёта, который длился 128 дней, Дежуров совершил четыре выхода в открытый космос.

Всего Дежуров проработал в открытом космосе 37 часов 36 минут.