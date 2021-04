Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Рэпер Busta Rhymes и певица Мэрайя Кэри опубликовали новый клип на совместную композицию «Where I Belong». Об этом 12 апреля сообщает издание «Канобу».

По данным «Канобу», видео является продолжением хита исполнителей под названием «I Know What You Want». В съёмках ролика принял участие актёр Майкл Джей Уайт.

ИА REGNUM напоминает, что клип на песню «I Know What You Want» был снят в 2003 году. По сюжету ролика герой Busta Rhymes должен защитить женщину, в которую он влюбляется, но в самом конце клипа группе мужчин в масках удается её похитить.

