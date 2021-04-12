Нижний Новгород, 12 апреля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Более 400 человек эвакуировали сегодня, 12 апреля, из Центра международной торговли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области.

Svetlov Artem Центра международной торговли в Нижнем Новгороде

В ведомстве отмечают, что ранее в МЧС поступил звонок об обнаружении в здании бизнес-центра подозрительного предмета.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, саперы и представители других экстренных служб.

Информация о возможно размещенной в здании бомбе в итоге не подтвердилась — специалисты обследовали подозрительный предмет и сообщили о том, что это не взрывное устройство.