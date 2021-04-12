Тегеран, , 20:10 — REGNUM Сотрудничества Ирана с ЕС по противодействию терроризму, по распространению наркотиков и по проблеме беженцев больше не будет, говорится в опубликованном 12 апреля заявлении официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Комментируя введённые Европейским союзом санкции в отношении Ирана, внешнеполитическое ведомство республики уведомило Брюссель, что в ответ приостановило диалог по правам человека и сотрудничество по всем ключевым направлениям, таким как борьба с терроризмом, наркотиками и проблема беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС объявил о продлении на год санкций против Тегерана, введённых «в ответ на серьёзные нарушения прав человека». К тому же санкции теперь распространяются на восемь новых физических и трёх юридических лиц.

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