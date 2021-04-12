Москва, , 19:40 — REGNUM Законопроект, меняющий порядок заключения ряда договоров в сфере рыболовства, будет доработан с тем, чтобы снять риски для добросовестных инвесторов и пользователей рыболовных участков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») по итогам совещания с участием парламентариев, руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, а также представителей отраслевых союзов и рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока.

«Формулировки поправок вызвали опасения у сенаторов, а также у добросовестных инвесторов и пользователей рыболовных участков, которые увидели риски дальнейшего правоприменения этого документа. Поэтому участниками совещания принято решение не выносить этот законопроект на третье чтение на заседание нижней палаты парламента 13 апреля, а отложить его рассмотрение и рекомендовать Госдуме вернуть проект закона во второе чтение для принятия текста в согласованной палатами редакции», — сообщил Гордеев.

Кроме того, по словам, своим постановлением депутаты предусмотрят создание рабочей группы в составе представителей правительства РФ, Совета Федерации, Государственной думы и ассоциаций рыбохозяйственных предприятий для разработки и принятия нормативных правовых актов правительства, направленных на реализацию норм этого федерального закона.

Законопроектом меняется порядок заключения договоров пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биоресурсами. Предусматривается, что эти договоры заключаются по результатам проведения аукционов в электронной форме.

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