Бишкек, , 19:38 — REGNUM Необходимо ужесточить законодательство в области реагирования на «кражи невест», приравняв их к похищению человека, а также увеличить сроки административного ареста за семейное насилие. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков на правительственном совещании сегодня, 12 апреля.

Высокопоставленный чиновник отметил, что случай с похищением и убийством 26-летней Айзады Канатбековой никого в республике не оставил равнодушным, но это происшествие не единственное в своем роде.

«В последнее время в сводках новостных лент мы только и читаем сообщения о драках среди школьников со смертельным исходом, об изнасиловании несовершеннолетних, женщинах, подвергшихся семейному насилию, суициде среди детей. Все эти новости напоминают сводки с фронта», — подчеркнул он.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что на бумаге разработаны стратегии, концепции и планы по борьбе с «кражей невест» и семейным насилием, но в реалии они не работают.

«Мы с вами должны принять комплекс практических действий по снижению фактов семейного насилия, разработать механизм взаимодействия инспекторов по делам несовершеннолетних со школами, социальными работниками и органами местного самоуправления для оперативного реагирования на ту или иную ситуацию», — резюмировал Новиков.

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