Вашингтон, 12 апреля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Действия России вблизи границы с Украиной обсудил американский госсекретарь Энтони Блинкен с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в опубликованном 12 апреля заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг

Отмечая, что перед готовящейся поездкой в Брюссель Блинкен обсудил по телефону с генсеком западного военного блока ситуацию на Украине, представитель Госдепа выразил позицию своего шефа относительно «роли России».

По мнению Вашингтона, нужно добиться от России, чтобы она срочно «прекратила агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму». С этой позицией согласился и Столтенберг.