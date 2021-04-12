Рига, , 18:53 — REGNUM Экс-главный тренер хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) и «Сочи» Сергей Зубов возглавил «Динамо» (Рига). Об этом 12 апреля сообщается на сайте латвийского клуба КХЛ.

«Я очень благодарен руководству «Динамо» за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала латвийских болельщиков… Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф», отметил Зубов.

Руководство «Динамо» поручило Зубову разработать план подготовки команды к новому сезону.

Клуб в сезоне — 2020/21 заняло последнее место в Западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф.