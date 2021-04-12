Москва, 12 апреля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Россельхознадзор разрешил возобновить поставки в Россию томатов ещё с семи предприятий Азербайджана. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба надзорного ведомства.

(сс) esiul Помидоры

Как уточняется, с 13 апреля поставки своей продукции смогут возобновить OOO Botanik-2016, OOO Green world, OOO Alyans Aqro и ООО «Абшерон сельское хозяйство», также Салманзаде Эльхан Вагиф оглы, Гасанов Мусбат Музаффар и Гурбанов Видади Анвар.

В Россельхознадзоре уточнили, что данное решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Напомним, запрет на ввоз томатов из Азербайджана были введён Россельхознадзором с 10 декабря 2020 года в связи с обнаружением в овощах южноамериканской томатной моли. Позднее ограничения начали постепенно сниматься.