Путин поручил подготовить меры для масштабных задач в космосе
Энгельс, Саратовская область, 12 апреля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Правительству РФ необходимо подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли. Об этом заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
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Глава государства напомнил, что в январе 2020 года в стране утвердили Основы госполитики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Данный документ является ориентиром для решения масштабных задач в освоении космоса, для выполнения которых нужен комплексный подход, учитывающий долгосрочные приоритеты, отметил президент.
«Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в «Основах госполитики в области космической деятельности», — заявил Путин.
Он отметил готовность и дальше развивать международные программы, а также поручил использовать преимущества в космосе для укрепления обороноспособности государства.