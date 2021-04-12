Энгельс, Саратовская область, 12 апреля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В ракетно-космическую отрасль России нужно активнее привлекать молодые кадры, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Глава государства рассказал, что сейчас в отрасли уже трудятся более 50 тысяч человек до 35 лет.

«И надо ещё активнее привлекать молодые кадры, открывать им широкие возможности для карьерного роста, повышения уровня образования и квалификации, помогать в улучшении условий жизни, — сказал Путин. — Уверен, что в отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина, Сергея Павловича Королёва, многих других выдающихся космонавтов, конструкторов, инженеров, которые своими успехами приумножают славу отечественной космонавтики».