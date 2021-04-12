Москва, , 18:55 — REGNUM Обострение конфликта в Донбассе не перельется в крупномасштабные боевые действия. Об этом 12 апреля сообщил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, новый виток конфликта спровоцирован украинской стороной только для того, чтобы создать нужную Киеву картинку на телевидении, которая помогла бы отвлечь внимание населения от реальных проблем.

«Все это делается для картинки. Это не имеет никого отношения к реальным каким-то военным целям, что кто-то кого-то собрался захватывать. То же самое касается и американских кораблей, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не нанесут никакие удары. Америка мечтает за Украину умереть и схлопотать себе ядерный удар по Нью-Йорку?» — отметил Матвейчев.