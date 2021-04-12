Москва, , 16:53 — REGNUM В Минпросвещения РФ рекомендовали региональным властям изучить вариант с принятием мер, направленных на ряд условий для организации детского отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Рекомендовано рассмотреть возможность принятия мер, направленных на: создание условий для привлечения инвесторов к реализации проектов по модернизации инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей; распространение условий налогообложения, существующих для муниципальных и государственных учреждений, которые оказывают услуги по отдыху и оздоровлению, на другие организации в этой сфере; установление льгот по земельному налогу, арендным платежам за земельные участки, налогу на имущество, а также единых тарифов на оплату электроэнергии в сфере отдыха и оздоровления детей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство посоветовало регионам не допускать закрытия детских лагерей отдыха, а также сообщать главам организаций о существующих мерах господдержки на федеральном и региональном уровнях.