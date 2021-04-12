Москва, , 16:32 — REGNUM Кибермошенники за 2020 год похитили со счетов клиентов российских банков 9,78 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба Банка России.

В том числе, по данным регулятора, у юридических лиц за год было похищено более одного миллиарда рублей посредством 2,9 тысячи мошеннических операций, тогда как в годом ранее было выявлено 4,6 тысячи таких операций на общую сумму 701 миллион рублей.

Сообщается также, что число успешных хакерских атак на российские банки в 2020 году выросло более чем в два раза — до 130 эпизодов, а общая сумма похищенного увеличилась только на 38% — до 32 миллионов рублей.

Согласно данным ЦБ, в среднем за одну операцию кибермошенники в 2020 году похищали у физических лиц 11,4 тысячи рублей, у юридических лиц — 347,8 тысячи рублей.

Доля хищений у клиентов банков, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, снизилась до 61,8% с 68,6% годом ранее.