Рига, , 16:32 — REGNUM В 2021 году в Латвии будет реорганизована как минимум 21 школа, а закрыто восемь, в том числе три — в Риге. Об этом сообщил МК-Латвия со ссылкой на данные Министерств образования страны.

Отмечается, что делается в связи с заметным падением числа учеников и необходимостью реорганизовать в связи с этим систему школьного образования.

В столице Латвии ликвидируют среднюю школу имени Яниса Порукса в Межапарке, Рижскую музыкальную среднюю школу и Рначальную школу «Авоту». Таким образом, число школ в Риге сократится за прошедшие 20 лет со 151 до 108.

Рижскую среднюю школу № 61 и рижскую среднюю школу № 53 объединят в одну рижскую среднюю школу «Аркадия». На ул. В то же время рижские средние школы №№ 19, 54, 65 и 69 сменят статус на основные. При этом 54-я школа поменяет название на рижскую основную школу «Балтмуйжа».

В рамках реорганизации часть средних школ Латвии будет превращена в основные. Среди них — средняя школа № 6 в Резекне и средняя школа № 2 в Саласпилсе. Альтернативную школу Юрмалы и основную школу Лиелупе объединят в Юрмальскую школу Аспазии.