12 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Площадь пожара в горящем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50, в Петербурге достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 4000 кв. м.

Пожар на Невской Мануфактуре с Володарского моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

Как утончили в ведомстве, в кирпичном шестиэтажном нежилом здании размерами 35×150 метров в настоящий момент происходит горение на площади 10 000 кв. м, кроме того, произошло обрушение кровли на площади 1500 кв. метров и межэтажных перекрытий.

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС: 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM Пожарник на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

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