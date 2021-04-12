Москва, 12 апреля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Росавиация дала российским перевозчикам допуски на регулярные и чартерные рейсы в зарубежные страны — в Германию, Испанию, Италию, ОАЭ, Египет и другие страны. Но в рейсах в курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх отказано, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Василий Поленов. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

Допуски на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрашивали «Нордавиа», AZUR Air, Nordwind. Всего перевозчики запрашивали допуски на 158 маршрутов из России в Египет.

В результате допуски выданы на пять новых маршрутов в Египте, но пока все они с одной точкой прилета — Каир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве рассчитывают на скорейшее возобновление чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Шарм-эль-Шейх и Хургаду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте подробнее: Лавров: Россия рассчитывает возобновить чартеры в курортные города Египта