* «Братьям-мусульманам" — запрещённая в России организация

Душанбе, , 15:17 — REGNUM В Таджикистане 119 человек получили различные сроки за причастность к деятельности «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 апреля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Верховный суд республики.

Приговор вынесен 8 апреля. На скамье подсудимых оказались 119 человек, в том числе двое граждан Египта, преподаватели вузов, студенты и государственные служащие. Судебный процесс проходил с июля 2020 года в закрытом режиме.

Подсудимые признаны виновными в финансировании преступлений террористического характера, публичном призыве к экстремистской деятельности и массовом оправдании экстремизма, организации экстремистского объединения.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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