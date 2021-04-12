Москва, , 15:06 — REGNUM Министерство туризма Италии планирует открыть въезд иностранных туристов в страну и начать туристическую деятельность 3 июня в День Республики. Власти не хотят пропускать еще один туристический сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основные условия для въезда туристов: сертификат о прививке от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест. В самой Италии в конце апреля начинается вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, побережья Сорренто, в том числе Сицилии и Сардинии.

Крупный российский туроператор уже открыл бронирования туров на Адриатическое побережье Италии, начиная со 2 июня. Цены туров стартуют от 70 тыс. руб. на двоих с перелетом. Но отмечается, что Италия пока не выдает в России туристические визы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года туристическая отрасль Италии потеряла 59,2% клиентов в сравнении с 2019 годом.

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