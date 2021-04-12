Москва, , 15:07 — REGNUM Скандирование оскорбительных кричалок болельщиками футбольного московского клуба «Спартак» в адрес голкипера другой московской команды — «Локомотива» — Маринато Гилерме в матче 25-го тура чемпионата России будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом 12 апреля рассказал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

«Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник (13 апреля)», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, матч с участием московских команд «Спартак» и «Локомотив» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги состоялся 11 апреля в Черкизово и закончился в пользу «железнодорожников» со счетом 2:0.