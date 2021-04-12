Москва, 12 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен ситуацией с защитой прав жителей Донбасса и распорядился открыть там офис партии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Донбасс — особое внимание. Немедленно свяжитесь — и поезжайте в Донбасс. Там открыть наши офисы наши. Маленькая комнатка 20 м, первый этаж», — дал поручение Жириновский в ходе заседания фракции в Госдуме.

Он обратил внимание на то, что в Донбассе проживают более 600 тыс. человек с российскими паспортами.