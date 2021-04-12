Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Дороги Санкт-Петербурга днем 12 апреля встали в нехарактерные для этого времени суток пятибалльные пробки из-за пожара в «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной, ремонта Литейного моста и похорон театрального режиссера Рудольфа Фурманова.

Vk.com/spb_today Пожар в «Невской мануфактуре» (цитата группы в «ВК» ДТП и ЧП СПб»)

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в городе на Неве к 14:20 мск образовались пробки во многих местах. На Литейном мосту с 10 по 24 апреля проходят ремонтные работы. Из-за чего перекрыты левые полосы в обоих направлениях и трамвайные пути. Помимо этого закрыт съезд на Арсенальную набережную и въезд на мост с Пироговской набережной.

«1:40 мин. добирался до работы из центра до Старой деревни. Вместо привычных 30 мин», — написал пользователь сети Константин И.

Согласно онлайн карте, из-за ремонта Литейного моста стоят: Кирочная улица, Литейный проспект, набережная Кутузова, улица Комсомола, площадь Ленина, улица Академика Лебедева, Боткинская улица, Большой Сампсониевский проспект, Пироговская набережная, Сампсониевский мост.

Кроме того, большие пробки образовались и на Петроградской стороне города. Так, из-за церемонии прощания с театральным режиссером Рудольфом Фурмановым, который ушел из жизни 9 апреля, стоят дороги, проходящие мимо театра «Русская антреприза».

«У театра похоронная процессия на несколько автобусов. Много людей», — пишет очевидец Лариса К.

Пробки образовались на Каменноостровском проспекте, улице Рентгена, Большой Проспект Петроградской стороны, а также плотно стоит набережная реки Карповка и Левашовский проспект.

Около 12:00 мск 12 апреля на Октябрьской набережной, 50 загорелось по повышенному номеру сложности историческое здание завода «Невская мануфактура». Пламя занялось в кирпичном шестиэтажном нежилом здании размером 35×150 метров. Огонь охватил четвертый и пятый этажи на общей площади 1500 кв. метров.

Черный дым заволок не только близлежащие улицы, но и распространился далеко за пределы Невского района Петербурге. В результате на Октябрьской набережной образовалась пятикилометровая пробка, также километровый участок дороги полностью перекрыт.

«Дым уже в Красногвардейском районе», — сообщает пользовательница соцсети Елена А.

Дым виден с Дальневосточного проспекта, Ладожского парка, с улицы Крыленко и даже из Шушар (Пушкинский район).