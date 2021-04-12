Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В пожаре на заводе «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге погиб пожарный, еще два человека в тяжёлом состоянии госпитализированы. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар в «Невской мануфактуре»

Напомним, в Невском районе города на Октябрьской набережной горит кирпичное шестиэтажное нежилое здание. Огонь охватил четвертый и пятый этажи на общей площади 1500 кв. метров. С огнем борются более ста пожарных.