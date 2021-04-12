Калуга, 12 апреля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил земляков с Днём космонавтики, сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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В поздравлении губернатора говорится, что 60 лет назад первый пилотируемый полёт по околоземной орбите Юрия Гагарина изменил мир. Космос стал ближе. С этого момента цивилизация открыла для себя доступ в новую среду с неограниченными пространствами и ресурсами. Калужская область имеет прямое отношение к реализации заветной мечты человечества об освоении космоса. Стремление к звёздам гениального космиста Константина Эдуардовича Циолковского легло в основу советского ракетостроения. И сегодня значительный вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы и предприятия региона.

Владислав Шапша сердечно пожелал жителям области здоровья, как у космонавта, и выхода на новые жизненные и профессиональные орбиты.