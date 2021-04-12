Киев, , 13:52 — REGNUM В партии «Слуга народа» дают понять, что на всеукраинский референдум в первую очередь могут вынести вопросы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявил 12 апреля один из лидеров «СН», первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

На согласительном совете руководства Рады и лидеров фракций Стефанчук заявил, что всеукраинский референдум — это не «игрушка на каждый день», а серьезный механизм для решения сложных государственных вопросов.

«Такими вопросами на определенных этапах развития Украины могли бы стать вступление Украины в ЕС и НАТО… то, согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться по возвращению полного контроля над границей, и целый ряд других вопросов» — сказал политик.

Он также призвал руководство других фракций и депутатов считаться с тем, что всенародный референдум — это «вещь финансово затратная».

ИА REGNUM напоминает, что 9 апреля Стефанчук, который курирует тему «народовластия» в Раде, заявил, что вопросы для всенародных референдумов на Украине должен формулировать народ, а не власти страны. До этого, 8 апреля президент УкраиныВладимир Зеленскийподписал закон о всеукраинском референдуме, принятый Радой еще в январе этого года.