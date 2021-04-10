Киев, , 13:40 — REGNUM Вопросы для всенародных референдумов на Украине должен формулировать народ, а не власти страны, заявил в эфире телевидения вечером 9 апреля первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который курирует тему «народовластия».

»Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. В этом как раз вся идеология закона», — отметил он.

Стефанчук добавил, что любые органы центральной власти, от президента до центральной избирательной комиссии, не должны указывать людям, какие вопросы выносить на референдум.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вопросы, выносимые на референдум, должны соответствовать конституционным нормам.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля президент УкраиныВладимир Зеленскийподписал закон о всеукраинском референдуме, принятый Верховной радой еще в январе этого года. Ранее власти заявляли, что пауза возникла из-за внутренних процедур согласования, потому что это действительно очень сложный документ. Также у Зеленского сразу напомнили, какие вопросы нельзя выносить на референдум.