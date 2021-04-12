Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM В Казахстане численность домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума выросла по итогам 2020 года на 12%, до 140,6 тыс. Об этом 12 апреля сообщает издание FinProm со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

В этих домохозяйствах проживают 858,5 тыс. человек, что на 20,1% больше, чем в 2019 году. Отмечается, что 4,6 тыс. домохозяйств получают доходы ниже стоимости продовольственной корзины.

Около 20% домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Туркестанской области, в Алма-Атинской области — 11%, в Восточно-Казахстанской области — 8,3%.

Отметим, по итогам четвертого квартала 2020 года величина прожиточного минимума в месяц на душу населения в Казахстане составила 34 тыс. тенге ($78).

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