Барнаул, 12 апреля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. День космонавтики со всё более противоречивыми чувствами встречает депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев. Об этом 12 апреля он написал в своем телеграм-канале, рассказав, в чём, по его мнению, заключается «колоссальное отличие» современников от того поколения, которое причастно к полету Гагарина:

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

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"С одной стороны — гордость за эту победу, навсегда вписавшую нашу страну в историю человечества. С другой — боль за то состояние, в котором оказалась не только ракетно-космическая отрасль, но и весь научно-технический сектор страны. В такой день особенно остро понимаешь и переживаешь масштабы технологического отставания современной России.

Ведь чем важно для нас это событие? Оно ознаменовало успех советской науки, образования, промышленности. За ней стоят колоссальные усилия ученых, конструкторов, инженеров, педагогов, управленцев, военных и многих других. Да, нам есть чем гордиться. Но на фоне прошлых успехов настоящее и будущее российской космонавтики выглядит еще более мрачным и безрадостным. Вместо генерального конструктора Королёва — «скоморох» Рогозин. Вместо прорывных технологий — раскрашивание ракет под хохлому и освящение их попами, вместо реальных достижений — пустые обещания и пиаровские прожекты.

К сожалению, прогресс в космической сфере сегодня прочно связан с идеями и работой Илона Маска. Именно он ставит и пытается решать стратегические задачи дальнейшего освоения космоса. И получает поддержку миллионов людей по всему земному шару. А что мы? Постепенно теряем наработанный за десятилетия потенциал.

Причин у этого процесса много. Но главная — потеря целей и ориентиров. У нас нет четкого образа будущего, и тем более нет понимания путей движения к нему. Мы предпочитаем жить с повернутой назад головой: гордимся достижениями предков, но боимся заглянуть вперед. И в этом наше колоссальное отличие от того поколения, которое причастно к полету Гагарина. Они стремились к звездам, горячо верили в способность научно-технического прогресса решить извечные проблемы человечества, вывести его на новый уровень развития.

Мы же «консервируемся», топчемся на месте, а кое-где и идем вспять. С такой идеологией в современном динамично меняющемся мире мы далеко не уедем. В общем, нашей стране нужны новые идеи и подходы. Дающие стране ориентиры в будущем, мобилизующие ее немалые творческие силы на их достижение и связанные с четким осознанием роли научно-технического прогресса в этом процессе».

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край находится в числе регионов, которые вносят вклад в освоение космического пространства. Здесь расположена радиолокационная станция новейшей разработки «Воронеж-ДМ», обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. И также дислоцированы воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России. Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре.

Уроженцев региона, посвятивших себя развитию космонавтики, — Германа Титова, Василия Лазарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сергея Есенкова — знает весь мир.

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