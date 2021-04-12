Москва, 12 апреля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Репетиторов по школьным предметам приглашают к ученикам 10-х и 11-х классов 43% родителей в России. к 9-классникам — 34%, к 7-ми и 8-классникам — 27% родителей, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Инструктаж перед сдачей ЕГЭ

Сумма расходов на репетиторов для 7−8-классников составляет в среднем 2800 рублей в неделю. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем 3000 рублей, родители учеников 10−11 классов — 3500 рублей в неделю.

Пять основных предметов, по которым чаще всего приглашают репетиторов, — алгебра, геометрия, русский, английский язык и физика. В выпускных классах главная цель занятий с репетиторами — успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ.

Опрос проведён 1 марта-7 апреля 2021 года. Опрошены 3000 родители учеников 7—11 классов российских школ.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит риски в предложении ввести в России «государственное репетиторство».

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