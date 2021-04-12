Калуга, 12 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 апреля. Днём ранее, 11 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 048 человек, 1 831 человек находится на лечении, 30 922 человека выздоровели.

За всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 295 человек.