Барнаул, , 11:14 — REGNUM В зоне действия барнаульской ТЭЦ — 2, где обрушилась часть трубы дымохода, находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тысяч тысяч человек. Об этом было сказано 12 апреля в ходе совещания, которое провёл губернатор алтайского края Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»

По оценке Мэра Барнаула Вячеслава Франка, за прошедшую ночь удалось организовать подачу теплоснабжении по всему контуру ТЭЦ-2. Запущена котельная, которая охватывает территорию в границах улиц Попова, Гущина, Озерная, зоны Потока. Есть проблема: температура теплоносителя на выходе составляет сейчас 65 градусов при нормативе 72.

Виктор Томенко поручил сформировать четкий механизм получения информации от потребителей.

«Необходимо следить не только за тем, что происходит у ресурсоснабжающих организаций, но и у потребителей. При такой температуре теплоносителей на подаче с учетом плюс десяти градусов в течение дня вряд ли кто-то почувствует разницу. Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать», — отметил глава региона.

Всех участников совещания он попросил вас чутко относиться к сигналам граждан и оперативно на них реагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ — 2 в Барнауле случилось вечером 11 апреля. Пострадавших нет. Мэрия города ввела режим повышенной готовности, а прокуратура Алтайского края начала доследственную проверку.

Между тем, энергетики пообещали восстановить подачу тепла в течение ближайших четырёх дней. Что касается обрушившийся трубы, то причина данного инцидента пока не названа, но в СГК уже заявили, что не планируют её восстанавливать.

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