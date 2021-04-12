Москва, , 11:13 — REGNUM На создание и внедрение такой новой финансовой системы, как цифровой рубль может уйти от пяти до десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева, комментируя перспективы цифрового рубля.

«Сейчас внедрение цифрового рубля — это вопрос создания инфраструктуры, разработки специальной платформы, а также формулирование законов, которые будут регулировать цифровую валюту, — сказала она. — Согласно предварительным данным ЦБ, первый прототип платформы может быть готов уже в этом году, в 2022 году начнется тестирование, но даже при столь оптимистичных прогнозах цифровой рубль вряд ли выйдет в широкое применение раньше 2025 года. Разработка платформы, вероятно, будет длиться сильно больше, чем год, так как для государства это принципиально новый продукт и необходимо проработать электронный кошелек, саму валюту, алгоритм транзакций и другие детали».

Также, по ее словам, нужно заложить время на образование населения, рекламную кампанию.

«На самом деле это очень долгий путь по перестроению многих программных комплексов, обучению и переподготовке кадров, разработке абсолютно новой финансовой логистики от договоров до отчетов. Ориентировочно, на создание и внедрение новой финансовой системы в России может уйти от 5 до 10 лет», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что граждане РФ не заметят никаких принципиальных и явных отличий цифрового рубля от современных безналичных денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Цифровой рубль быстро завоюет себе сторонников в РФ – экономист