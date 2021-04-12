Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции предостерегло посольство Китайской Народной Республики в Стокгольме от угроз в адрес журналиста Джорджа Олссона. В письменном комментарии газете Expressen глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде также прокомментировала возможность дальнейшего пребывания посла Китая на территории Швеции.

«Конечно, совершенно недопустимо, чтобы посольство выступало с заявлениями, угрожающими журналисту», — говорится в опубликованном письме Линде в редакцию Expressen.

«Как упоминалось ранее, министерство иностранных дел неоднократно указывало посольству Китая и послу Китая, что свобода выражения мнений в Швеции защищена конституцией и что журналисты имеют право свободно выполнять свою работу. Мы продолжим указывать на это в наших контактах с послом. Однако мы хотим, чтобы площадки для диалога оставались открытыми. Если наши возможности для контактов со страной ослабевают, наши возможности для диалога по вопросам, на которые мы смотри по-разному, сокращаются. Швеция не высылает послов для того, чтобы делать политические жесты», — отметила она.

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